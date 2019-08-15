В Совфеде поставили под сомнение заявление о четвертой жертве «Новичка»

Москва, 15 августа. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поставил под сомнение заявление Скотленд-Ярда об обнаружении четвертой «жертвы» нервно-паралитического вещества в британском Солсбери.

Как утверждают правоохранители Соединенного Королевства, в крови еще одного полицейского, участвовавшего в операции в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, обнаружен «Новичок». Согласно информации, опубликованной на на сайте лондонской полиции, образцы крови были взяты во время самого инцидента, а содержание в них нервно-паралитического вещества подтвердили сотрудники контртеррористического подразделения (СТР).

Как отметил Джабаров, появление очередной жертвы так называемого «Новичка», как и другие подробности по «делу Скрипалей», уже давно не вызывают никакого доверия.

«Все эти появляющиеся улики, новые следы, новые потерпевшие уже не вызывают ничего, кроме смеха. Завтра, может быть, они найдут какую-нибудь баночку с этим веществом, послезавтра – туфли со следами яда. Говорить об этом можно бесконечно», — цитирует его «ПолитРоссия».

Сенатор подчеркнул, что Лондону рано или поздно придется поставить точку в данном вопросе и рассказать всему миру, что на самом деле произошло в Солсбери. По его мнению, Британия просто хочет выйти сухой из этой истории, однако это у нее не очень хорошо получается.

Не исключил Джабаров и варианта развития событий, при котором виновными в отравлении Скрипалей окажутся третьи силы, участие которых Лондон сейчас тщательно скрывает.

«Сейчас британцы либо скрывают, представители какой страны в этом замешаны, либо не хотят до конца расследовать это событие», — констатировал он.

Напомним, 4 марта 2018 года Скрипали были обнаружены с признаками отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Правительство Британии, не дожидаясь результатов расследования, обвинило в причастности к инциденту Россию и использовало «дело Скрипалей» в качестве повода для введения новый антироссийских санкций.

Москва неоднократно отвергала обвинения, указывая на отсутствие фактов, и заявляла о готовности помочь в расследовании. Однако Британия отказала Следственному комитету РФ в сотрудничестве.