Две россиянки старше 60 лет родили первенцев

Москва, 15 августа. Две россиянки старше 60 лет впервые стали матерями в 2018 году. Информацию опубликовал Росстат, ссылаясь на данные ЗАГСов.

Зарегистрирован также один случай, когда женщина в этом же возрасте родила второго ребенка.Те, кто младше, а именно от 50 до 59 лет, рожают значительно чаще. В 2018 году у мам этого возраста родились 258 детей, первенцев из них – 65 младенцев. Мамами во второй раз в возрасте от 50 до 59 лет стали 78 женщин, в третий раз – 60 женщин, в четвертый раз – 25 женщин и в пятый раз – 17 женщин.

«Такое бывает как исключительные случаи, если здоровье человека позволяет», — приводит «Взгляд» слова директора Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского.

Большинство россиянок рожают первенца в 26 лет, что по мнению зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко довольно поздно.

Если говорить о юных мамах, то согласно статистике, в России зарегистрировано четыре случая, когда 12-летний подросток родила первенца. 13-летние родили 32 малыша, а у 14-летних появились на свет 190 первенцев. Есть также пять исключительных случаев: пять 17-летних девушек в 2018 году стали мамами в пятый раз.

По данным ведомства, всего в прошлом году в России родилось 1,6 миллиона детей, из них 340 тысяч младенцев родились у незамужних.