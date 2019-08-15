Совершивший аварийную посадку в Подмосковье самолет не подлежит восстановлению

Москва, 15 августа. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Подмосковье на кукурузном поле, будет утилизирован, сообщили в пресс-службе компании.

«Самолет не подлежит восстановлению, он будет утилизирован», — цитирует ТАСС слова представителя авиакомпании.

Пассажирский самолет А321 выполнял рейс из московского аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете воздушное судно столкнулось со стаей чаек, из-за чего возник сбой в работе двигателей.

Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили лайнер с двумя отказавшими двигателями на кукурузное поле. Жертв во время ЧП удалось избежать, сообщала «Газета.ру». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал идею премьера Дмитрия Медведева наградить пилотов А321.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей действия экипажа А321 прокомментировал пилот знаменитого петербургского «Зенитолета» Владимир Воробьев. Он рассказал, что в инструкции по действию при отказе двух двигателей пилотам предписывается выпустить шасси, однако посадка самолета на брюхо в поле спасла жизни людей: поломка стоек шасси могла бы спровоцировать пролив топлива и мгновенный пожар.

Глава Росавиации Александр Нерадько назвал решение экипажа посадить воздушное судно в открытом поле «единственно верным». По его словам, экипаж А321 действовал грамотно, профессионально и мужественно.