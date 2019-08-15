Слет вожатских отрядов прошел в лагере «Зеркальный» под Петербургом. ФАН-ТВ

«Восход», « Алые паруса», «Меридиан», «Заря» — вожатские отряды, каждый под своим флагом, с новым опытом и новым проектом. Сегодня они готовы поделиться идеями, авторскими разработками, как сделать отдых детей в лагерях еще интереснее, а занятия продуктивнее.

«Сегодня мы представим проект вожатского отряда «Российского движения школьников», который называется «Концепция развития сообщества активистов на базе Загородного центра «Зеркальный». Например, мы очень хотели бы, чтобы помещения в «Зеркальном» стали мобильными, то есть помещениями-трансформерами, когда мы можем выставить столы, выставить стулья и традиционное образовательное пространство, но при этом, можем убрать все это, поставить в центре. Например, 30 пуфиков, и сделать из этого зону свободного общения, зону каворкинга, где мы можем сесть в круг, пообщаться и высказать свои интересные идеи», — делится планами вожатый «Российского движения школьников» в Санкт-Петербурге Екатерина Коломеец.

Ежегодный большой Слет отрядов каждый раз проводят в Загородном центре детско-юношеского творчества «Зеркальный». В этом году ему исполнилось 50 лет. За это время здесь побывали около полумиллиона школьников. Отдыхать сюда приезжают воспитанники спортивных и творческих коллективов. Для того чтобы ребята не прекращали свои занятия даже летом, в центре созданы все условия. Так, например, современный гимнастический зал. Площадки осмотрел ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«У «Зеркального» хорошее будущее. Я хочу сказать, что мы договорились с нашим соседом, с Ленинградской областью, непосредственно поручение дал президент Владимир Владимирович Путин, о расширении лагеря. И нам Ленинградская область безвозмездно передала 63 га. Ледовый свой дворец появится, будет яхтинг, мы уже ведем переговоры, чтобы взять в аренду озеро и два острова», — заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Официальный проект расширения лагеря подготовили петербургские архитекторы. В планах сделать в центре множество новых площадок и корпусов. А количество отдыхающих должно увеличиться в пять раз.