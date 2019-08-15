Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Россия назвала условие отказа от размещения ракет в Европе и Азии

45
0 Оставить комментарий

Россия назвала условие отказа от размещения ракет в Европе и Азии

Москва, 15 августа. Российские власти не заинтересованы в «ракетных кризисах», заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

По его словам, Москва готова отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, если подобный шаг сделают США.

«Считали бы логичным шагом по обеспечению предсказуемости и созданию конструктивной основы для дальнейшего диалога встречный мораторий со стороны США и их союзников. Однако интереса к такому решению у наших американских коллег мы пока не наблюдаем», — пояснил Ермаков РИА Новости.

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что США рассматривают возможность разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российская сторона выразила беспокойство в связи с планами Вашингтона.

Напомним, что 2 мая госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Китай, который призвал американских партнеров сохранить договор.

Примечательно, что Россия предложила НАТО мораторий по ракетам, однако Североатлантический альянс, который еще недавно выступал за контроль над вооружением, наотрез отказался обсуждать данную инициативу.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров