Россия назвала условие отказа от размещения ракет в Европе и Азии

Москва, 15 августа. Российские власти не заинтересованы в «ракетных кризисах», заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

По его словам, Москва готова отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, если подобный шаг сделают США.

«Считали бы логичным шагом по обеспечению предсказуемости и созданию конструктивной основы для дальнейшего диалога встречный мораторий со стороны США и их союзников. Однако интереса к такому решению у наших американских коллег мы пока не наблюдаем», — пояснил Ермаков РИА Новости.

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что США рассматривают возможность разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российская сторона выразила беспокойство в связи с планами Вашингтона.

Напомним, что 2 мая госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Китай, который призвал американских партнеров сохранить договор.

Примечательно, что Россия предложила НАТО мораторий по ракетам, однако Североатлантический альянс, который еще недавно выступал за контроль над вооружением, наотрез отказался обсуждать данную инициативу.