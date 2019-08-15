Замминистра обороны РФ лично проверил, как живут семьи молодых военных

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал условия, в которых живут молодые семьи военнослужащих — выпускников военных училищ. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, замминистра 15 августа заглянул в военный городок в Острогожске Воронежской области и лично изучил ситуацию.

Булгаков посетил две семьи. В обеих супруг только что закончил военное училище. В одной из них уже растет ребенок — ему замминистра подарил удобный стульчик для кормления. А во второй детей пока нет, но наверняка будут.

«По крайней мере, жить есть где. Есть садик, школа. Супруге работу найдем. Тут поблизости стадион на 35 тысяч человек», — рассказал Булгаков в беседе с молодыми людьми.

Шутя он добавил, что когда через год приедет, у новоселов уже будут дети.

«Лучше сразу двое!» — отметил замминистра обороны.

Как стало известно ФАН, и этот военный городок, и другие подобные объекты строятся не просто как жилье для военнослужащих, но как комплексные объекты, включающие детские сады, школы, спортивные сооружения и многое другое. Кроме того, городки возводятся в непосредственной близости от воинской части. Примечательно и то, что женам военнослужащих предлагается трудоустройство.

Напомним, что 15 августа на полигоне воинской части 2055 в городе Острогожск Воронежской области прошел финал V Армейских международных игр. Российские военные оказались лучшими в соревнованиях «Мастера автобронетанковой техники». Сборная РФ взяла все «золото», а также главный приз — «Кубок победителей», который в торжественной обстановке вручил генерал армии Дмитрий Булгаков.