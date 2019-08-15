Путин утвердил перенос саммитов БРИКС и ШОС в 2020 году в Петербург

Москва, 15 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году из Челябинска в Санкт-Петербург. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Определить Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС», — говорится в указе российского лидера.

О том, что саммиты ШОС и БРИКС в рамках председательства России в этих организациях пройдут в Северной столице, а не в Челябинске, как было запланировано ранее, глава государства сообщил на встрече с врио главы Челябинской области Алексеем Текслером. Российский лидер объяснил, что причиной переноса стало увеличение числа участников.

По его словам, мероприятия будут проводить на два города. Президент указал, что остальные события в рамках председательства России в этих организациях состоятся в Челябинске.

Кроме того, Путин подчеркнул, что федеральный ресурс, предусмотренный на подготовку Челябинска к мероприятиям, будет сохранен. Средства пойдут на развитие города. Текслер поблагодарил российского лидера за это решение.

Предыдущая встреча руководителей государств — участников БРИКС прошла в японской Осаке в преддверии официального открытия саммита «Большой двадцатки». Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Бразилия очень активно взялась за свое председательство в БРИКС.