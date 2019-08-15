WP узнала результаты вскрытия обвиненного в педофилии Эпштейна

Нью-Йорк, 15 августа. Эксперты обнаружили переломы костей шеи при вскрытии тела миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Изданию удалось узнать результаты медицинской экспертизы. Выяснилось, что у погибшего была сломана подъязычная кость. Подобные травмы могли быть получены как при самоубийстве, так и при удушении, считают специалисты.

«Если гипотетически сломана подъязычная кость, обычно это наводит на мысли об удушении, но это не однозначно и не исключает самоубийства», — сказал председатель Национальной ассоциации патологоанатомов США Джонатан Арден, передает телеканал «360».

Отмечается, что проводившие вскрытие тела Эпштейна специалисты запросили информацию о последних часах жизни миллиардера.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что в особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме. Миллиардера обвиняли в педофилии и склонении десятков несовершеннолетних к проституции и сексу с ним. В тюрьме Нью-Йорка Эпштейн ждал решение суда. По информации прессы, первые обвинения против Эпштейна были выдвинуты еще в 2008 году. Тогда суд приговорил его к 13 месяцам заключения, что вызвало недовольство общественности.