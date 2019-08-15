Донбасс сегодня: Киев глушит дроны ОБСЕ и вводит в эксплуатацию новые комплексы РЭБ

Донбасс, 15 августа. ВСУ уничтожили несколько домов в Горловке. Украинские войска сбивают беспилотники ОБСЕ на юге ДНР, работа миссии под угрозой срыва. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки вооруженные силы Украины 9 раз начинали обстрел населенных пунктов ДНР, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

В сторону Горловки ВСУ открывали огонь из 82-мм минометов и гранатометов, после чего активно использовалось стрелковое вооружение. На Донецком направлении армия Киева применяла минометы калибром 120 мм. На юге республики обстрелы велись преимущественно из крупнокалиберных пулеметов.

В результате вечернего минометного удара по Горловке и Зайцево в этих населенных пунктах повреждения получили три жилых дома. Всего под огнем киевских силовиков оказались 7 населенных пунктов ДНР.

В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано. При этом разведка армии ЛНР выявила перемещение 10 гаубиц «Гвоздика» в городе Рубежное, а также размещение на территории жилого дома в Попасной зенитно-ракетного комплекса «Оса». Также в целом ряде прифронтовых населенных пунктов, подконтрольных ВСУ, замечено размещение боевых машин пехоты.

В ДНР рассказали, чем ВСУ глушат беспилотники ОБСЕ

В условиях наращивания сил и средств на передовой, украинским военным крайне важно сохранять скрытость и незаметность переброски запрещенной минскими соглашениями техники. Для этих целей на территории Донецкой области работают станции постановки помех, осуществляющие подавление сигналов управления БЛА миссии ОБСЕ, сообщает военный спикер ДНР майор Даниил Безсонов.

Так, в районах Авдеевки, Новопокровска, Иванополья и других населенных пунктов активизировались подразделения радиоэлектронной борьбы из состава 20-ого и 305-ого батальонов РЭБ ВСУ. При этом используются экспериментальные разработки украинских оборонных предприятий, в частности комплекс «Анклав».

Как сообщает Безсонов, в ближайшее время 35-ая и 36-ая бригады морской пехоты ВСУ получат на вооружение комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». В связи с этим военные ДНР прогнозируют, что с момента начала эксплуатации данных комплексов, работа беспилотных аппаратов иностранных наблюдателей будет полностью заблокирована на Мариупольском направлении. Это, в свою очередь, развяжет руки военным Киева в части наращивания запрещенной техники и вооружения на линии соприкосновения.

Крупный улов Народной милиции ЛНР

Пока украинские войска доблестно сражаются с безобидными беспилотниками, подразделения армейских корпусов ДНР и ЛНР уничтожают в небе над республиками представляющие реальную опасность для населения дроны ВСУ. К примеру, в небе над Донецком в среду утром был сбит беспилотник с прикрепленной гранатой, который направлялся в сторону школы и детского сада. Военные республики вовремя заметили опасность и уничтожили опасный объект.

Луганские военные отличились уничтожением четырех летательных аппаратов, проводивших разведку в разных районах ЛНР. Все сбитые беспилотники разных типов – «Крыло», «Фантом-4», «Спектрум» и «Mavic pro». В свою очередь, военные ВСУ в районе города Счастье одержали очередную «победу», уничтожив разведывательный беспилотник миссии ОБСЕ, сообщил военный спикер ЛНР Иван Филипоненко.