В Киеве призвали закрыть сайт «Миротворец» за травлю экипажа «Уральских авиалиний»

Авторы скандального украинского сайта «Миротворец», которые добавили на его страницы личные данные экипажа российского самолета Airbus А321, — неадекватные люди. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

«Их неадекватность проявилась не только в этом конкретном случае, а вообще. То, что они творили за эти годы, — это соучастие в преступлении», — добавил он.

По словам украинского политолога, единственная цель, которую преследуют создатели«Миротворца» при травле экипажа российского лайнера, — собственный пиар.

«Для чего они это сделали с экипажем? Единственное внятное объяснение, если оставить за скобками мораль (моралью тут и не пахнет), — так это для того, чтобы мы с вами и другие об этом поговорили и вспомнили о «Миротворце», — пояснил собеседник ФАН.

Администраторы скандально известного украинского ресурса чувствуют, как ослабевает внимание к ним со стороны общества, считает Филиндаш.

«Время власти, которая этот сайт создавала, покрывала и поощряла, уходит. Остались считанные недели до заседания новой Верховной рады девятого созыва. Создателям «Миротворца» нужно было напомнить о себе таким неадекватным способом», — указал украинский политолог.

При этом Евгений Филиндаш предполагает, что сайт «Миротворец» может в будущем прекратить свое существование.

«Исчезнет он или нет, зависит от того, будет ли пришедшая в результате выборов в этом году власть действительно новой властью. Станет ли она проводить кардинально новую политику? Или поменяют только кадры, а политический вектор останется тем же?» — рассуждает эксперт.

В беседе с корреспондентом ФАН Филиндаш высказал надежду на реальную, а не бутафорскую смену власти на Украине.

«В таком случае сайт «Миротворец», как разжигающий вражду и нарушающий множество законодательных норм, конечно же, должен быть закрыт», — подчеркнул собеседник ФАН.

Ранее на украинский сайт «Миротворец» были добавлены личные данные семи членов экипажа Airbus A321, который совершил аварийную посадку через несколько минут после взлета с аэропорта «Жуковский».

Напомним, утром 15 августа российским пилотам «Уральских авиалиний» удалось посадить на кукурузном поле лайнер с полными баками топлива. Все пассажиры остались живы. В российском парламенте предложили представить экипаж самолета к государственной награде.