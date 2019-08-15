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СМИ сообщили, что оппозиция Судана утвердила кандидатуру Абдаллы Хамдука на пост премьера

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СМИ сообщили, что оппозиция Судана утвердила кандидатуру Абдаллы Хамдука на пост премьера

Хартум, 15 августа. Основная оппозиционная сила в Судане — альянс «За свободу и перемены» — единогласно утвердила кандидатуру Абдаллы Хамдука на пост премьер-министра страны. Об этом сообщают СМИ.

По информации телеканала Al Arabiya, который ссылается на источники, альянс также утвердил кандидатуры Абдель Кадера Мухаммада — на должность председателя суда и Мухаммада аль-Хафеза — на должность генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что Переходный военный совет (ПВС) Судана избрал пять членов для представления в суверенном совете. 

Напомним, по итогам двухдневных переговоров по выходу страны из политического кризиса посредник Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад на сообщил, что ПВС и «Силы за свободу и перемены» согласились «учредить суверенный совет, руководство которым будет поочередно осуществляться военными и гражданскими лицами». В соответствии с договоренностями, военные будут возглавлять орган власти на протяжении 21 месяца. После этого управление перейдет к мирному населению сроком на 18 месяцев.

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Источник: Al Arabiya
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