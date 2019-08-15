Организацию «Домой в СССР» признали экстремистской и запретили в РФ

Сыктывкар, 15 августа. Суд республики Коми призвал организацию «Домой в СССР» экстремистской. Ее деятельность на территории России теперь запрещена.

Идея сторонников «Домой в СССР» заключалась в несоблюдении действующего законодательства страны. Они призывали граждан, родившихся в период Советского союза, покупать профсоюзные билеты и выбросить действующие паспорта, заменив их на «советские». По их мнению, СССР все еще существует и в 1991 году не было его распада. Это значит, что можно не платить по счетам за квартиру или применять насилие к представителю власти.

«По идеологии участников объединения, Российская Федерация для «граждан СССР» попросту не существует. Организаторы - Сергей Тараскин и его последователь, называвший себя главой КГБ Коми, Александр Тюрнин также призывали к военному перевороту», — передает «Царьград».

Александр Тюрин находился под домашним арестом по делу о нападении на сотрудников ГИБДД. Ему назначили 4 года колонии общего режима, а накануне у Сергея Тараскина и его сторонников были проведены обыски сотрудниками ФСБ.

В прошлом месяце, 20 июля, в Нижневартовске задержали 20 членов данной организации. По информации местных СМИ, они планировали захватить несколько административных зданий, чтобы разместить там свои штабы. О деятельности «Домой в СССР» на территории России известно с 2010 года.