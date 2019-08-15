Законопроект об избирательном кодексе ЦАР признан конституционным

Банги, 15 августа. Конституционный суд Центральноафриканской республики признал вторую редакцию избирательного кодекса соответствующей основному закону страны.

Документ снимает ряд административных барьеров для кандидатов, восстанавливает систему выборов в два тура, обязывает политические партии набирать не менее 35% женщин на парламентских выборах, а также требует, чтобы кандидаты не владели недвижимостью в округе, где они избираются.

Законопроект об избирательном кодексе был принят в первом чтении в апреле, однако Конституционный суд счел ряд положений антиконституционными и направил документ на доработку. 19 июля в ходе второго чтения депутаты Национального собрания представили новую редакцию кодекса, которая на этот раз не вызвала нареканий у суда.

Напомним, что 27 декабря 2020 года состоится первый тур президентских и парламентских выборов в ЦАР. Ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда в стране вспыхнули столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами. В результате конфликта погибли шесть тысяч человек, около миллиона жителей республики были вынуждены покинуть свои дома.

В августе минувшего года в столице Судана, Хартуме, прошли переговоры о путях разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР между лидерами крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс «Селека» и «Антибалака». По итогам переговоров стороны подписали Хартумскую декларацию, в которой было объявлено о создании центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР. В МИД РФ отмечали, что Россия продолжит плотное сопровождение процесса национального примирения в ЦАР.