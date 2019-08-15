Москва, 15 августа. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь скандалом с отравлением детей в Москве тщетно пыталась привлечь к себе внимание — у протеже скандально известного блогера Алексея Навального нет политического будущего. Об этом заявил журналист Артур Гаспарян.

Ранее команда Навального выпустила серию так называемых «расследований» о декабрьском инциденте 2018 года с заболеванием детей в столичных школах. Они использовались для подачи искового заявления против комбината питания «Конкорд». Тогда пострадавшие семьи, поверившие оппозиционерам на слово, подали коллективный иск в суд, который составила одна из родительниц Екатерина Ковалева. Однако через некоторое время они массово стали выходить из заявления, потому что не хотели быть частью лживой агитационной программы в Мосгордуму юриста ФБК Соболь, решившей сделать себе имя на заболевших детях.

Федеральное агентство новостей опубликовало свидетельские показания Ковалевой, которая рассказала, как Соболь активно искажала факты и манипулировала общественным мнением в собственных интересах. Женщина отказалась помогать протеже Навального и ее команде, после чего со стороны так называемого Фонда борьбы с коррупцией на нее посыпались угрозы.

В интервью ФАН Ковалева сообщила, что так называемое «расследование» о «Конкорде» было на самом деле сфабриковано, а сама Соболь уговаривала женщину устроиться на работу в компанию, чтобы заниматься шпионажем и сбором компромата. Чуть позже Ковалева заподозрила, что отравление детей — не случайность, а чья-то целенаправленная диверсия с внедрением продукции, зараженной штаммом шигеллы.

Итоги расследования ФАН не удивили Гаспаряна. Журналист признался, что ожидал таких поступков от безнравственной Соболь.

«Это классическая схема, но, к сожалению, она работает среди малолеток: они пока в это верят, а когда разуверятся, то Соболь прилетит немало «добрых» пожеланий от ее же вчерашних соратников. У нее не может быть никакого политического будущего», — цитирует его Nation News.

По его мнению, протеже Навального сложно даже назвать активистом — она всего лишь пытается «перенести шумиху из социальных сетей в реальную жизнь, и ничего больше». Подтверждает это и фальшивая «голодовка» Соболь, объявленная ею после решения Мосгоризбиркома не допускать протеже Навального до выборов в столичный парламент из-за большого количества сфальсифицированных подписей.

«Когда человек 30 дней голодает, он с кровати не встает, он умирает. А мы все наблюдали, что Соболь бегала по всему городу. Еще и раздавала эти интервью многочисленные», — заключил он.

Напомним, Соболь отказались регистрировать в качестве кандидата в Мосгордуму из-за того, что юрист ФБК не постеснялась прибегнуть к незаконным методам в борьбе за депутатское кресло. 14,67% подписей, собранных ею, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака.

В подписных листах Соболь обнаружили «мертвые души». Юрист ФБК, как оказалось, присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь. Уличил детали схемы рисовки подписей за Соболь член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, который опубликовал несколько расследований и о других навальнистах.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей».