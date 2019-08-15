О пилотах, посадивших самолет в поле в Подмосковье, могут снять фильм. События дня. ФАН-ТВ

«Чудо на кукурузном поле». Так может называться будущий фильм о героической посадке самолета на брюхо. Картина, основанная на реальных событиях, расскажет зрителям о случае, который произошел 15 августа 2019 года.

Аэропорт Жуковский, Подмосковье. Самолет Airbus-321, следовавший рейсом Москва — Симферополь, при наборе высоты сталкивается со стаей птиц. Оба двигателя отключаются, один из них загорается. Экипаж решает посадить самолет прямо на кукурузное поле около деревни Рыбаки.

Воздушное судно садится на брюхо, убрав шасси. Пассажиров экстренно эвакуируют. 23 человека получают небольшие травмы и попадают в больницу.

Эта история, действительно, похожа на ту, которую в 2009 году назвали «Чудом на Гудзоне». Отказ двигателей по той же причине, но вместо поля местом посадки стала река Гудзон в Нью-Йорке. А еще ранее в 1963 году самолет, который направлялся из Таллина в Москву сел на Неву. Погибших не было.

Как отмечают эксперты, случаи попадания птиц в двигатели — нередки.

«То, что птицы попали — это реально, я сам в жизни такие ситуации встречал. Спасло, конечно, мастерство, прежде всего, и то, что было видно, куда садиться. Я знаю много аэропортов, где службы работают очень активно, там подают сигналы, отпугивающие птиц. Создаются аэродромы, как правило, по окраинам, недалеко от города. Птицы там очень хорошо обитают. Прежде всего — это борьба со свалками. Когда она будет завершена, птиц будет намного меньше», — объяснил заслуженный пилот России Константин Онохин.

Сегодняшняя история, действительно, стала темой дня. По сети от пассажиров рейса и других россиян разлетаются слова благодарности пилотам, которые не допустили трагедии

«Нас эвакуируют, ребят. Я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали, это хорошо, но я не силен в терминологии. Мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо», — благодарит пилотов один из пассажиров.

Дамир Юсупов и Георгий Мурзин — пилоты рейса. Дамир в статусе командира летает всего год. Именно он посадил самолет в чистом поле.

«Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки. По итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет подготовить документы о том, чтобы их представить к государственным наградам», — отметил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Этот случай, конечно, требует проверки. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета уже приступила к расследованию инцидента. А Следственный комитет России возбудил дело.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту жесткой посадки пассажирского самолета, следовавшего рейсом «Москва — Симферополь», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнула старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.

Пока следователи проводят проверку, Общественная палата планирует обратиться в министерство культуры и Фонд кино. Активисты действительно хотят создать картину о подвиге и профессионализме наших летчиков. Чтобы потомки знали имена героев.