МИД РФ объяснил, зачем США ищут способ выйти из СНВ-3

Москва, 15 августа. Российские власти нисколько не удивлены появлением информации о желании США выйти из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом в четверг заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

Так он прокомментировал сообщение о том, что Белый дом может отказаться от продления СНВ-3, поскольку разработка российских гиперзвуковых крылатых ракет якобы нарушает условия договора.

«Это сложно воспринимать иначе, как изобретение предлогов, чтобы уклониться от продления соглашения и обрести полную свободу рук для наращивания своих ядерных арсеналов, пусть и в ущерб стратегической стабильности и международной безопасности», — пояснил он РИА Новости.

Ермаков подчеркнул, что «сомнения» американцев в необходимости продлить СНВ-3 выглядят как нежелание исправлять собственные нарушения. Так, например, в свое время США в одностороннем порядке вывели из договора около 100 единиц стратегических вооружений под предлогом их переоборудования. При этом американские военные отказались показывать российским инспектором «переоборудованное» вооружение, что также противоречит условиям соглашения.

Напомним, что СНВ-3 был подписан в 2010 году бывшим президентом США Бараком Обамой и бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. Он предусматривает сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Ранее Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).