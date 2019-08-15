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Могилу звезды «Служебного романа» разграбили в Москве

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Могилу звезды «Служебного романа» разграбили в Москве

Москва, 15 августа. Могилу советской и российской актрисы театра и кино Людмилы Ивановой разграбили неизвестные. Журналистка одной из газет обнаружила, что с места захоронения звезды фильма «Служебный роман» пропали портрет и табличка с именем.

Людмила Иванова была похоронена на Пятницком кладбище в Москве в 2016 году. Актриса скончалась три года назад после продолжительной болезни. 

Журналистка «Экспресс газеты» решила навестить ее могилу, но с трудом отыскала место, где похоронена народная артистка РСФСР. С памятника исчезли портрет и табличка с именем Людмилы Ивановой. Сотрудница СМИ связалась с родственниками покойной. Внучка актрисы, Елизавета, рассказала, что семья решила установить большой памятник Людмиле Ивановой. Сейчас он находится на стадии изготовления, и установят его, вероятнее всего, только весной. 

«Нынешней осенью, скорее всего, не успеют. Поэтому, наверное, весной. Как только разрешат соответствующие службы. Эскизом занимается мой брат Трифон, он у нас архитектор и дизайнер», — пояснила собеседница издания.

Напомним, Людмила Иванова снималась в фильмах «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», «Служебный роман» и других, также известна по ролям в таких легендарных спектаклях, как «Вечно живые», «Голый король», «Обыкновенная история», является основателем Московского детского музыкального театра «Экспромт».

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Источник: Экспресс газета
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