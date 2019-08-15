Отмывший миллиард ФБК не нашел слов в оправдание причастной к отравлению детей Соболь

Фигурант уголовного дела об отмывании миллиарда рублей Леонид Волков и «юрист» ФБК Любовь Соболь не смогли найти слов о свидетельских показаниях против Соболь.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало свидетельские показания матери одного из пострадавших московских школьников Екатерины Ковалевой, которая сообщила, что «юрист» ФБК Любовь Соболь активно искажала факты и манипулировала общественным мнением во время «расследования» в отношении комбината питания «Конкорд», принадлежащего петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Декабрьский инцидент 2018 года с заболеванием детей в столичных школах все не отпускает радикальных оппозиционеров. Команда скандального блогера Алексея Навального выпустила серию сфабрикованных «расследований», которые нужны были для подачи искового заявления против поставщика питания «Конкорд». Тогда пострадавшие семьи, поверившие ФБК на слово, подали в суд коллективный иск, который составила Екатерина Ковалева. Тем не менее через какое-то время родители заболевших детей начали массово отзывать свои заявления, так как не хотели быть частью лживой агитационной программы юриста ФБК Любови Соболь, решившей сделать себе имя на их беде.

Среди отозвавших свои иски была и сама Ковалева, отказавшаяся помогать «юристу» и ее команде, после чего со стороны так называемого Фонда борьбы с коррупцией на нее посыпались угрозы. В интервью ФАН Ковалева рассказала, что так называемое «расследование» о «Конкорде» было сфабриковано, а сама Соболь уговаривала женщину устроиться на работу в компанию, чтобы шпионить и собирать компромат. При этом Соболь требовала внимательно осматривать внутреннюю кухню и присылать фото и видеозаписи, подтверждающие «антисанитарию» в помещении. Однако, по словам Ковалевой, все было нормально.

Чуть позже собеседница ФАН начала понимать, что заболевание детей — не случайность, а чья-то целенаправленная диверсия с внедрением продукции, зараженной штаммом шигеллы. Эти товары могли локально распространить по образовательным учреждениям.

«Мы писали заявление по 205 статье в Федеральную службу безопасности о том, что это был террористический акт, диверсия. Подписалось множество родителей пострадавших детей, потому что это было на самом деле так», — утверждает Екатерина.

После этих событий Соболь заявила Ковалевой, что «нужно всенепременно обвинить «Конкорд», что дало понимание — правосудие «юриста» ФБК совсем не интересует, она преследует только собственные цели. Екатерина Ковалева вспоминает, что долго пыталась доказать Соболь, что фирма «Конкорд» ни при чем, но последняя заявила, что «это и не нужно».

За комментариями по теме показаний Ковалевой сотрудники Федерального агентства новостей обратились к самой Соболь, однако та, видимо, испугавшись, так и не ответила на звонок. Тогда корреспондент ФАН позвонил Леониду Волкову, фигуранту уголовного дела об отмывании миллиарда рублей, сотруднику фонда и бывшему главе предвыборного штаба Навального. Однако и тот, вместо того, чтобы дать вменяемый ответ, сразу перешел на оскорбления.

«Чего вы корреспондент? […] У вас еще наглости хватает звонить? Поразительно просто. Вы жулик», — сказал Волков и бросил трубку, когда услышал, какую тему с ним хотел обсудить корреспондент ФАН.

Еще один представитель ФБК, сотрудник так называемого отдела расследований Георгий Албуров, также не смог найти слов для того, чтобы прокомментировать новые детали расследования в деле заболевания столичных школьников.

Напомним, стараниями Навального и Соболь в Сети было опубликовано псевдорасследование о якобы нарушениях на предприятии «Московский школьник». В качестве своего источника авторы ролика из ФБК представили экс-сотрудницу «Московского школьника» Наталью Шилову. Именно она позднее и раскрыла обман Навального и Соболь. Женщина заявила, что за участие в ролике ей пообещали деньги: она должна была читать на камеру написанный блогером текст. Она подтвердила, что все «доказательства», представленные на видео, являются ложью. При этом само фейковое видео было опубликовано после неудачной попытки вымогательства у предпринимателя 300 миллионов рублей, «Московский школьник» безосновательно связали с Пригожиным. В пресс-службе «Конкорда» тогда связь комбинатов питания опровергли.

Также стоит напомнить, что Любовь Соболь отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за большого количества брака в подписных листах в ее поддержку. По данным Мосгоризбиркома, в подписных листах Соболь было обнаружено 14,67 % недействительных подписей, что на 4,67 % превышает допустимый законом порог в 10 %. В подписных листах правой руки Навального также были обнаружены «мертвые души» и автографы несуществующих жителей Москвы. А 29 июня столичные полицейские вскрыли настоящую подпольную «фабрику» по рисовке подписей. Там проводилась фальсификация подписных листов в поддержку как Соболь, так и других так называемых «независимых кандидатов» из команды Навального.

Кроме того, в настоящее время следственные органы проводят проверку в отношении сторонников Алексея Навального, которые подозреваются в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Так, под подозрением оказался бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов, бухгалтер ФБК Анна Чехович, глава юридического отдела Вячеслав Гимади, глава социологической службы Анна Бирюкова, а также юристы Александра Помазуева и Евгения Замятина.