Главные новости 15 августа

В Екатеринбурге 14 августа скончался народный артист РСФСР Валентин Воронин. Народный артист Валентин Воронин скончался в Екатеринбурге.

Мать одного из отравившихся в Москве детей рассказала о причастности Любови Соболь к инциденту. ФАН публикует свидетельские показания о причастности Соболь к отравлению детей.

Певица Лолита Милявская показала подписчикам в Instagram свой город в Болгарии. Лолита устроила видео-экскурсию по своему болгарскому огороду.

О людоедской реакции отдельных пользователей соцсетей на ЧП с самолетом «Уральских Авиалиний» в Подмосковье. Как люди и нелюди отреагировали на жесткую посадку А321 в Подмосковье.

ФАН публикует фото с места жесткой посадки пассажирского Airbus A-321 «Уральских авиалиний» возле деревни Рыбаки в Подмосковье. ФАН публикует фото с места жесткой посадки Airbus A321 в Подмосковье.

Супруга российского комика Гарика Мартиросяна Жанна Левина опубликовала фото с «пухлыми губами». Жена Гарика Мартиросяна высмеяла моду на «надутые» губы.

Поклонники восхитились постройневшей актрисы Ирины Пеговой. Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой.

Геннадий Онищенко считает серьезной социальной проблемой рождение детей у несовершеннолетних мам. Онищенко «по-прокурорски» прокомментировал данные Росстата по малолетним мамам.

Росстат сообщил, что в России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет. Пять 17-летних россиянок родили в прошлом году пятого ребенка.

Джон Болтон считает, что Россия использовала украденные у США технологии для создания гиперзвукового оружия. Клинцевич ответил Болтону, обвинившему Россию в краже американских технологий.