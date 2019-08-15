В Госдуме оценили вклад России в разрешение кризиса в ЦАР

Два российских самолета с вооружением приземлились в аэропорту Банги, столицы Центральноафриканской Республики, это уже вторая поставка российского оружия в эту страну.

Воздушные суда встречали посол России в ЦАР Владимир Титоренко, советник президента ЦАР по вопросам безопасности Валерий Захаров и министр обороны ЦАР Мари Ноэль Кояра.

Первый заместитель председателя Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что африканские страны всегда охотно сотрудничали с Россией, поскольку понимали, что наша страна в состоянии обеспечить безопасность своих союзников. РФ является единственным государством, которое может защитить своих африканских партнеров.

«Российская Федерация — это давний партнер африканских государств. Поставка оружия не является каким-то из ряда вон выходящим событием. Еще с советских времен у нас выстроены тесные, дружественные взаимоотношения. Любая страна самостоятельно определяет свою стратегию национальной безопасности, в том числе в части обороны. Если Российская Федерация может выступать в качестве надежного партнера, эксперта, специалиста, когда речь идет о продаже вооружений, обучении специалистов эксплуатации различных видов вооружений, текущем обслуживании [оружия], обучении личного состава… Если Российская Федерация в этом плане является удобным партнером, то это нормальная практика, когда страна принимает решение с нами работать. Я в этом не вижу никакого вызова другим государствам», — рассуждает парламентарий.

По словам политика, Хартумское соглашение было подписано в большей степени благодаря России. Москва приложила все усилия для того, чтобы африканские воинствующие группировки заключили мир.

«Для того, чтобы подписать подобный документ, сначала надо ответить на вопрос, кто будет выступать в качестве посредника, в качестве парламентера. Это должна быть страна, которой нельзя было бы предъявить претензии, что она занимает не нейтральную позицию. В этом плане Российская Федерация надежный партнер. Мы всегда выступали в качестве посредников подобных переговоров», — резюмировал Александр Шерин.

Стоит отметить, что это уже вторая поставка российского оружия в ЦАР. Титоренко также напомнил напомнил, что РФ обучила к данному моменту 2700 солдат армии африканской страны.

Добавим, с 1996 года ЦАР пребывает в состоянии гражданской войны. Столкновения между вооруженными формированиями привели к колоссальному росту преступности, насилия, затяжному социально-экономическому кризису.