Неопасную концентрацию радиоактивного йода зафиксировали в воздухе Норвегии

Осло, 15 августа. Управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии сообщило о фиксации неопасной концентрации радиоактивного йода на севере страны.

Повышение уровня радиации наблюдалось в районе норвежской провинции Финнмарк, которая граничит с Россией. На станции в Сванховде специалисты зафиксировали в воздухе небольшое количество радиоактивного йода, пишет «Утро».

«Выявленный уровень является очень низким и не представляет угрозы ни для здоровья людей, ни для окружающей среды», — успокоили местных жителей в Управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии.

Повышенный уровень радиации показали пробы, которые были взяты 9–12 августа этого года. Мониторинговые станции Норвегии обнаруживают радиоактивный йод примерно шесть-восемь раз в год. Специалисты подчеркивают, что источники этого явления неизвестны. По их словам, когда не обнаруживается никаких других веществ, кроме йода, источником считаются производственные мощности, а также производящие радиоактивные фармацевтические препараты, которые содержат йод, передает «Царьград».

«В настоящее время не представляется возможным определить, является ли последнее обнаружение йода в воздухе последствием происшествия в Архангельске на прошлой неделе», — констатировали в норвежском ведомстве.

Напомним, 8 августа на полигоне министерства обороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников во время трагедии.

В Северодвинске было зафиксирован кратковременный скачок уровня радиации. Однако уже через полчаса показатели пришли в норму. Глава «Атоминфо» Александр Уваров ранее отметил, что это абсолютно безопасно для окружающей среды и местных жителей.