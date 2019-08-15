Фанат Навального и Соболь пытался втянуть изрезанную им подругу в митинги оппозиции

Москва, 15 августа. Активист Роман Антипенко, изрезавший ножом возлюбленную после митинга-концерта в поддержку «независимых кандидатов», недопущенных до выборов в Мосгордуму, не раз звал девушку на подобные акции, хотя она и не разделяла его взгляды. Об этом рассказала бабушка пострадавшей Тамара Тимонина.

20-летний молодой человек, поддерживающий скандально известного блогера Алексея Навального и его протеже, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, напал на свою 17-летнюю подругу 11 августа. Он завел ее в лес, оглушил ударом по голове, а затем начал бить ножом, исполосовал девушке голову и шею. Антипенко пробил легкие пострадавшей в четырех местах. По данным СМИ, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Я знаю, что он ходил на митинги. Абсолютно точно — это он, этого мальчика трудно спутать. Ну он такой, у него взгляд специфический. Я смотрю на эту фотографию: ему в кино фашистов играть надо — форму надел и пошел», — рассказала бабушка пострадавшей школьницы.

По ее словам, фанат Навального и Соболь не раз пытался приглашать подругу на митинги. Они даже посещали вместе одну из акций, однако, как уточнила бабушка пострадавшей, это было давно.

«Последний раз был несанкционированный митинг — он ходил туда, это был последний или предпоследний раз, я не слежу за политикой. По-моему, предпоследний, где их гоняли. Они были на каком-то митинге, но ей это не очень интересно», — заключила женщина.

Она уточнила, что ее внучка в настоящее время чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Напомним, 10 августа на проспекте Сахарова состоялся митинг-концерт. Принять участие в нем пришли всего лишь 20 тысяч человек, хотя организаторы заявляли о 100 тысячах. По данным МВД, среди пришедших на мероприятие лишь треть была москвичами, а остальные — приезжие, ЛГБТ-активисты и фанаты модных рэперов. Звездами на публичном мероприятии стали Face, IC3PEAK и «Кровосток». Именно ради бесплатного концерта большинство подростков и школьников пришли на столичный проспект. Также митинг-концерт посетили журналист Юрий Дудь и рэпер Oxxxymiron.

Старт нелегальным акциям и митингам в Москве дали Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными. У Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей.

О нападении фаната Соболь и Навального на 17-летнюю девушку стало известно 13 августа. Причиной агрессии молодого человека стало решение его возлюбленной закончить с ним отношения. За несколько дней до этого он угрожал девушке ножом.

11 августа Антипенко решил выяснить отношения с подругой, но не смог довести начатое — убить школьницу — до конца. По факту нападения на девушку возбуждено уголовное дело статье УК РФ о покушении на убийство. Фаната Навального заключили под стражу.