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Пассажирам севшего в подмосковном поле А321 выплатят компенсацию

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Пассажирам севшего в подмосковном поле А321 выплатят компенсацию

Москва, 15 августа. Всем пассажирам самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, выплатят компенсацию в 100 тысяч рублей. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «Рампорт Аэро» (управляющая компания аэропорта) Евгений Солодилин.

По его словам, решение о выплате компенсаций приняли авиакомпания и страховая компания. Пассажиры получат выплаты в 100 тысяч рублей.

«Что касается пассажиров, которые получили повреждения и находятся в больнице, соответственно … страховой случай», — пояснил Евгений Солодилин, передает РИА Новости.

Напомним, пассажирский самолет А321 выполнял рейс из московского аэропорта «Жуковский» в Симферополь. По информации Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете воздушное судно столкнулось со стаей чаек, из-за чего возник сбой в работе двигателей. 

Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили лайнер с двумя отказавшими двигателями на кукурузное поле. Жертв во время ЧП удалось избежать. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что экипаж самолета следует представить к государственным наградам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал идею наградить пилотов А321.

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Источник: РИА Новости
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