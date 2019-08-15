Украинцы внесли в базу «Миротворца» российского пилота, героически спасшего 230 человек

Киев, 15 августа. Командир А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог успешно посадить поврежденный самолет, оказался в базе данных скандального украинского сайта «Миротворец». Сотрудники портала отмечают, что причиной публикации личных данных пилота стали его полеты в Крым.

«Неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в Крым. Соучастие в нелегальном перемещении людей и грузов на оккупированную территорию», — говорится в сообщении.

«Миротворец» также просит украинские правоохранительные органы рассматривать свою публикацию как официальное заявление в отношении Юсупова, который «угрожает безопасности Украины, мира и человечества».

Напомним, что пассажирский самолет «Уральских авиалиний», который направлялся из Жуковского в Симферополь, через 15 минут после взлета столкнулся со стаей чаек. В результате попадания птицы в турбину у воздушного судно отказал двигатель. Экипаж принял решение посадить лайнер на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. В результате происшествия пострадали 23 человека, включая 5 детей, однако жертв удалось избежать. Глава Росавиации заявил, что героев-летчиков, которые спасли пассажиров, чудом посадив самолет, обязательно наградят.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе украинского политика Антона Геращенко, который в то время занимал должность советника главы МВД Украины. Портал занимается тем, что публикует личные данные людей, добытые незаконным способом. В базу данных «Миротворца» попадают как правило публичные персоны, которые посещали Крым или высказывали несогласие с официальной позицией Киева.

Данный сайт обвиняли в причастности к гибели украинского журналиста Олеся Бузины, который был убит вскоре после того, как «Миротворец» опубликовал его домашний адрес. Несмотря на это, мировая общественность долгое время игнорировала данный ресурс, пока в «Миротворец» не угодили журналисты западных СМИ — AFP, Le Monde, BBC, Reuters, Forbs. После этого на международной арене стали звучать призывы закрыть сайт, нарушающий права человека. Администрация «Миротворца» пообещала закрыть портал, однако в мае 2016 года он возобновил свою деятельность.