Алана Мамаева навестила мужа в белгородской колонии до заседания суда по УДО

Белгород, 15 августа. Алана Мамаева посетила супруга Павла, отбывающего наказание в белгородской колонии.

Материалы дел футболистов «Краснодара» Павла Мамаева и «Зенита» Александра Кокорина пока не поступили в суд. Накануне заседания об условно-досрочно освобождении в колонию приехала супруга одного из спортсменов Алана Мамаева.

«Это было долгосрочное свидание. Я, естественно, надеюсь, что удовлетворят (ходатайтство об УДО), но никто не знает, кроме тех людей, которые за это отвечают», — рассказала Мамаева «360».

Ходатайства направлены в Алексеевский районный суд Белгородской области еще 5 августа. Напомним, что Мамаев и Кокорин осуждены за хулиганство, которое произошло в октябре 2018 года.

Полузащитник «Краснодара» приговорен к 1 году и пяти месяцам лишения свободы, Кокорин — к году и шести месяцам колонии.

Ранее начальник колонии рассказал о распорядке дня футболистов. По его словам, жалоб у сотрудников исправительного учреждения на Кокорина и Мамаева нет.

Оба спортсмена делают зарядку, ходят на работу, посещают местный храм и проводят время в библиотеке. Иногда играют за местную футбольную команду.