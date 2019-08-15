Лондон, 15 августа. В крови еще одного полицейского, участвовавшего в операции в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, обнаружили «Новичок». Из опубликованной на сайте лондонской полиции информации следует, что образцы крови были взяты во время самого инцидента, а содержание в них нервно-паралитического вещества подтвердили сотрудники контртеррористического подразделения (СТР).

В релизе правоохранителей от 15 августа 2019 года указано, что у офицера Уилтшира, имя которого не называется, были диагностированы признаки незначительного отравления. Мужчина проходил лечение и получил всю необходимую медицинскую помощь, после чего вернулся к своим обязанностям на службе. Анализ крови второго пострадавшего полицейского проводили в лаборатории науки минобороны в рамках комплексного расследования дела.

Таким образом, сейчас известно о четверых людях, оказавшихся под воздействием нервно-паралитического вещества. За исключением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочери Юлии говорилось о еще одном сотруднике полиции Нике Бейли, который работал на месте инцидента.

Из-за попытки покушения на Сергея Скрипаля 4 марта 2018 года история с «Новичком» получила широкую огласку в СМИ. Тогда британские власти безосновательно обвинили в инциденте Россию.