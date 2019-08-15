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Совет Госдумы обсудит фейковые новости в «Яндексе» 19 августа

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Совет Госдумы обсудит фейковые новости в «Яндексе» 19 августа

Совет Госдумы на внеочередном заседании 19 августа рассмотрит вопрос о продвижении новостным агрегатором «Яндекса» фейковых новостей. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Как уточняется, соответствующее решение было принято по итогам встречи Володина с первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым

Парламентарии обсуждали вопрос об искажении в СМИ информации о якобы имеющей место инициативе о запрете на старые автомобили и продвижении ложных сведений «Яндексом». Кроме того, одной из тем стал проект депутата Антона Горелкина об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах. 

«Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей», — заявил Володин.

По мнению председателя Госдумы, принципы свободы слова и информации не могут использоваться с целью распространения фейковых новостей. Он отметил, что таким образом создается «фиктивная повестка».

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