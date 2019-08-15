РФ и Венесуэла подписали соглашение о визитах военных кораблей

Москва, 15 августа. Главы Минобороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес подписали соглашение о визитах военных кораблей в порты обеих стран.

Документ был заключен на встрече в российской столице. Министры в ходе переговоров обсудили ситуацию в Боливарианской Республике, а также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

Отметим, что ранее в латиноамериканскую страну неоднократно летали самолеты Воздушно-космических сил РФ.

Напомним, в Венесуэле 22 января начались акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента Николаса Мадуро. Уже на следующий день спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его сразу же поддержали США, а затем и Канада, Израиль и ряд других государств.

В то время как Россия, а вместе с ней Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке действующего президента Мадуро. В Москве назвали происходящее в Венесуэле квазипереворотом и заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.

В своих попытках сменить власть в латиноамериканской стране Запад не раз прибегал к помощи СМИ, которые распространили череду ложных новостей, нацеленных на искажение реальной картины. Например, иностранные издания продвигали информацию о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозилось самолетами российской авиакомпании, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнера», будто бы отправленной в Венесуэлу для поддержки президента Мадуро. Все материалы такого характера впоследствии были опровергнуты, в том числе и теми СМИ, что их запустили.