КПРФ получила разрешение на проведение митинга в Москве 17 августа

Москва, 15 августа. Власти Москвы согласовали только акцию КПРФ из трех заявленных на 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.

В департаменте сообщили, что заявка от московского отделения КПРФ о проведении митинга поступила 2 августа. Партия была намерена провести свое мероприятие «За честные и чистые выборы» с 12.00 до 15.00 на площади Революции. Речь идет о площадке между гостиницей «Метрополь» и сквером с памятником Карлу Марксу. Предполагаемое число участников митинга — до пяти тысяч человек.

«По договоренности с организаторами проведение митинга согласовано на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с установкой трибуны у дома 9», — сообщили в пресс-службе московского департамента безопасности и противодействия коррупции в комментарии РИА Новости.

Сообщается, что 9 августа поступила заявка на проведение 17 августа шествия от Страстного бульвара, дом 8А до проспекта Сахарова, дом 18, стр. 1. Авторы заявки: Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина. В заявке было указано, что предполагаемое число участников шествия — до 30 тысяч человек. В пресс-службе департамента безопасности отметили, что установлен срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в форме шествия не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения самой акции. В этом же случае уведомление поступило 9 августа, то есть мене чем за 10 дней до проведения мероприятия.

«По результатам рассмотрения уведомления организаторам 12.08.2019 направлено информационное письмо с разъяснениями», — добавили в пресс-службе департамента.

Также отмечается, что, по информации префектуры Центрального административного округа Москвы, поступившие от групп граждан уведомления о проведении 17 августа 2019 года ряда пикетов на Бульварном кольце рассмотрены в соответствии с требованиями законодательства. Эти публичные мероприятия не были согласованы, так как были обнаружены нарушения в оформлении уведомлений. Организаторам пикетов направили ответы с разъяснениями.

Напомним, оппозиция проводит митинги в столице под предлогом поддержки «независимых кандидатов», которым отказали в участии в выборах депутатов Мосгордумы из-за многочисленных нарушений при сборе подписей москвичей. При проверке подписных листов были выявлены факты фальсификаций подписей в документах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова и ряда других «независимых кандидатов». В подписных листах Соболь обнаружили подписи мертвецов. Кроме того, полиция обнаружила целую фабрику по подделке автографов москвичей в пользу юриста «ФБК».

Недовольные решением МГИК члены «команды Навального» предпочли не обращаться в суд, чтобы отстаивать свои права, а устраивать несанкционированные митинги в столице. Незаконные акции переросли в массовые беспорядки и столкновения провокаторов с сотрудниками полиции. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела, которые позже были объединены в одно производство.

Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что некоторые экс-кандидаты на выборы в Мосгордуму оказывают давление на избирком. Митинги «оппозиции» направлены на давление и шантаж, чтобы вынудить ЦИК закрыть глаза на нарушения и зарегистрировать «независимых кандидатов».