Захарова призвала Турцию согласовывать все сирийские спецоперации с Дамаском

Москва, 15 августа. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Турцию согласовывать все проводимые ею операции на территории Сирии с официальным Дамаском.

По ее словам, САР является суверенным государством, поэтому любые военные действия можно проводить только с разрешения сирийских властей.

«Сирия как суверенное государство должно контролировать и имеет полное право принимать решения о том, что творится у нее на территории. Мы не приемлем никакого обособления регионов этого государства, под какими бы предлогами оно ни происходило», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что Турция намерена создать так называемую «зону безопасности» на севере Сирии, где проходит турецкая граница. Анкара уже согласовала свои планы с Вашингтоном, который согласился вывести из данного региона свои войска.

ООН в связи с этим выразила беспокойство, отметив, что в указанном районе последние несколько лет идут боевые действия, а вторжение Турции может усугубить гуманитарную ситуацию.

Отметим, что Сирия давала разрешение на военное присутствие лишь России и Ирану. Тем не менее сегодня на территории республики действуют вооруженные силы США и Турции, которые не имеют ни разрешения Дамаска, ни мандата Совбеза ООН. Кроме того, военную операцию в Сирии проводит коалиция стран, выступающих против «Исламского государства»111 (запрещенная в России террористическая группировка), действия которой тоже никем не санкционированы.

1 Организация запрещена на территории РФ.