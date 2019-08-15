Вашингтон, 15 августа. Американские ученые пришли к выводу, что на продолжительность жизни влияет генетика и образ жизни человека.

Ученые выяснили, как долго живут веганы и мясоеды. Известно, что генетическая предрасположенность только на 30% влияет на срок жизни. Эксперты решили проверить, кто из веганов и мясоедов проживет дольше.

В исследовании обработали данные о смертности 100 тысяч американцев. Любители пищи животного происхождения умирали раньше тех, кто питался растительной пищей.

Высокая смертность отмечена среди мужчин-мясоедов, пишет Planet Today. Ученые считают, что для этой группы риск скорой смерти обусловлен отсутствием подвижности и физических нагрузок.

Раняя смерть связана с избыточным весом, который провоцирует появление диабета и других болезней. Таким образом, не пища влияет на продолжительность жизни, а активность человека.

Трижды в неделю посещающий спортзал мясоед может быть более здоровым, чем веган, который проводит много времени за компьютером и не гуляет на свежем воздухе.