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Россия

Минтруд РФ сократил в четыре раза список запрещенных для женщин профессий

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Минтруд РФ сократил в четыре раза список запрещенных для женщин профессий

Москва, 15 августа. Министерство труда и социальной защиты России сократило до 100 пунктов список запрещенных для женщин профессий. Соответствующий указ подписал глава ведомства Максим Топилин.

Документ вступит в действие с 1 января 2021 года. На данный момент в списке запрещенных для женщин профессий, который был принят в 2000 году, содержится 456 специальностей. В ведомстве решили сократить этот перечень до 100 позиций. Таким образом, Минтруд сократил список в четыре раза.

В списке остались специальности, которые затрагивают 21 группу производств, работ и должностей, включая химическое производство, металлобработку, радиотехническое производство, сферу добычи нефти и газа, черной и цветной металлургии, передает «ФедералПресс».

Минтруд РФ сократил в четыре раза список запрещенных для женщин профессий

Отмечается, что, согласно документу, нагрузка на женщин должна быть снижена на объектах по производству бумаги, цемента, картона, обработки и производства камнелитейных изделий, на полиграфическом производстве и ряде других, пишет RT.

Ранее эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда определили наиболее востребованные профессии в России. Лидерами рейтинга оказались специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог дополнительного образования для детей и взрослых, педагог-дефектолог, медсестра, бухгалтер и делопроизводитель, пишет Национальная служба новостей.

 

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