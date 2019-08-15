Мэрия защитила москвичей от массовых беспорядков 17 августа

Москва, 15 августа. Мэрия Москвы отказала в согласовании массовых пикетов оппозиции на Сретенском бульваре 17 августа в поддержку кандидатов, недопущенных до выборов в Мосгордуму. Об этом сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Заявку на проведение пикетов подал в столичную мэрию муниципальный депутат Андрей Морев. Он предлагал провести акцию на бульваре у памятника Владимиру Шухову.

Власти Москвы указали, что массовые пикеты создадут помехи движению пешеходов — жителей и гостей столицы, а также могут привести к беспорядкам. Предыдущие акции оппозиции, отметим, проходили в агрессивной обстановке из-за действий провокаторов.

Напомним, митинги оппозиции проходят в столице под предлогом поддержки кандидатов в депутаты московского парламента, которых не допустили к выборам из-за брака в подписных листах. В частности, большое количество фальсификаций обнаружено в документах протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова и других «политиков».

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь и вовсе набирала себе электорат на кладбище, используя подписи мертвецов. Более того, она организовала целую фабрику по подделке автографов москвичей.

Недовольные решением Мосгоризбиркома оппозиционеры митингами в столице пытаются оказать давление на избирательные комиссии, несмотря на большое количество нарушений, допущенных ими же в ходе подписной кампании. Подобные действия, отметим, подпадают под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

По факту массовых беспорядков и нападений на правоохранителей Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовные дела, которые позже были объединены в одно производство.