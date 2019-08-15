Захарова назвала дезинформацией статью о «запугивании» семьей пилотов НАТО

Москва, 15 августа. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала дезинформацией статью голландской газеты Telegraaf о «запугивании» семей пилотов самолета НАТО F-16.

Издание сообщило, что некие люди с русским акцентом якобы звонят семьям натовских летчиков и угрожают им. Газета связывает это с недавним инцидентом, когда истребитель F-16 совершил опасное сближение с российским самолетом, на борту которого находился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Захаровой, тот факт, что статья прямо говорит о «русских», традиционно ссылаясь на анонимные источники, говорит об информационном вбросе, ведь такую информацию невозможно проверить.

«Все это свидетельствует об умышленном, целенаправленном и просто отвратительном распространении субъективной информации — на самом деле дезинформации — с целью в очередной раз назначить Россию агрессором», — отметила она, выступая на брифинге.

Напомним, что накануне истребитель НАТО F-16 подлетел к самолету Шойгу, когда воздушное судно находилось в небе над Балтикой. Сопровождавшие борт Шойгу Су-27 моментально отреагировали и прогнали нарушителя.

В НАТО сообщили, что F-18 сближался с самолетом российского министра обороны якобы для того, чтобы идентифицировать его.