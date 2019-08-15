Пригожин рассказал, как они с Валерией готовятся к выходу на пенсию

Москва, 15 августа. Известный продюсер и супруг Валерии Иосиф Пригожин заявил, что не рассчитывает на пенсию. Он имеет дополнительный доход.

Продюсер считает, что какой-то процент заработной платы нужно размещать на депозитах. Таким образом получится накопить на старость. Хотя банкам Пригожин тоже особо не доверяет.

Они с супругой Валерией пытаются заниматься бизнесом, в частности, сервисом по доставке полезной еды No Secret. Хотя этот проект пока не приносит прибыли.

«Бизнес не всегда предполагает чистую прибыль, высокую доходность и так далее», — сказал Пригожин, его цитирует «Телепрограмма».

Продюсер считает, что деньги нужно всегда во что-то вкладывать. Он отметил, что главные инвестиции он делает в детей, недвижимость, разные виды бизнеса.

Дети Пригожина и Валерии учатся за границей, двоих из них он назвал «надежным тылом», на них можно опереться в старости.

Ранее продюсер прокомментировал данные Росстата о раннем материнстве. Рождение детей в возрасте 13-14 лет — это слишком рано, даже на Кавказе девушки становятся матерями в 16-18 лет.

Главное — быть подготовленным материально и психологически, родители должны подходить осознанно к этому выбору.