МИД России заявил о нечистоплотной интерпретации СМИ слов Лаврова о Курилах

Москва, 15 августа. В МИД РФ удивлены нечистоплотной интерпретацией в некоторых СМИ слов главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по Курильским островам, говорится в заявлении ведомства.

Ранее «Эхо Москвы» разместило новость о том, что Россия якобы готова отдать Японии два южнокурильских острова — Хабомаи и Шикотан.

«Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволили ряд СМИ, слов Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией», — заявили ФАН в МИД РФ.

В министерстве поставили на место раскритикованные СМИ, заявив, что любые спекуляции в духе «Лавров озвучил условия передачи островов Японии» недопустимы и являются дезинформацией.

Как отмечается в размещенном на сайте МИД справочном материале, в русле достигнутой в ноябре 2018 года в Сингапуре договоренности на высшем уровне об ускорении переговоров по проблеме мирного договора на основе Совместной декларации СССР и Японии 1956 года состоялись три встречи на уровне глав МИД двух стран: в Москве 14 января и 10 мая, а также в Мюнхене 16 февраля.

21 марта 2019 года в Москве предметную дискуссию по данному вопросу провели заместители министров МИД России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори.

«Российская сторона твердо придерживается позиции, что продвижение в данном вопросе возможно лишь при условии признания японской стороной в полном объеме итогов Второй мировой войны, закрепленных в том числе в ст. 107 Устава ООН, и учета наших принципиальных подходов в военно-политической сфере. Именно об этом и говорил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос», — пояснили в МИД РФ.

Напомним, Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам победы нашей страны над Японией во Второй мировой войне.