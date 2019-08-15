В Росавиации оценили решение экипажа А321 посадить самолет на кукурузное поле

Москва, 15 августа. Решение экипажа самолета А321 посадить воздушное судно в открытом поле было «единственно верным» в сложившейся ситуации. С такой оценкой выступил глава Росавиации Александр Нерадько.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Раменском районе Подмосковья. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин спасли жизни больше 230 пассажиров и членов экипажа А321, посадив лайнер с двумя отказавшими двигателями на кукурузное поле.

Александр Нерадько считает, что экипаж воздушного судна принял верное решение и заслуживает представления к высоким государственным наградам.

«Экипаж принял единственно верное решение в такой ситуации — произвести посадку прямо перед собой на кукурузное поле», — сказал глава Росавиации в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что ему удалось поговорить с членами экипажа об их действиях во время происшествия. С их слов, борт удалось посадить в пяти километрах от порога взлетно-посадочной полосы. Шасси было убрано, а двигатели самолета — выключены. Нерадько подчеркнул, что экипаж А321 действовал грамотно, профессионально и мужественно. Он добавил, что не видит оснований для внеплановой проверки авиакомпании «Уральские авиалинии».

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей действия экипажа А321 прокомментировал пилот знаменитого петербургского «Зенитолета» Владимир Воробьев. Он рассказал, что в инструкции по действию при отказе двух двигателей пилотам предписывается выпустить шасси, однако посадка самолета на брюхо в поле спасла жизни людей: поломка стоек шасси могла бы спровоцировать пролив топлива и мгновенный пожар.