Вторая поставка вооружения из России прибыла в ЦАР

Банги, 15 августа. Два российских самолета с вооружением приземлились в аэропорту Банги накануне, 14 августа. Поставку встречали посол России в ЦАР Владимир Титоренко, советник президента ЦАР по вопросам безопасности Валерий Захаров и министр обороны ЦАР Мари Ноэль Кояра. Об этом сообщили местные СМИ.

Титоренко заявил, что в ближайшие дни в Банги приземлится еще несколько самолетов с оружием и боеприпасами, предназначенными для бойцов восьми батальонов FACA, которые уже прошли подготовку у российских инструкторов на базе в Беренго. Он также напомнил, что РФ обучила к настоящему моменту по крайней мере 2700 солдат армии ЦАР.

Напомним, Россия поставляет оружие и боеприпасы ЦАР на основе двустороннего соглашения между главами государств и министрами обороны двух стран.