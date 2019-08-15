Сирия новости 15 августа 22.30: похитители органов терроризируют Ракку, САА отразила массированную атаку в Идлибе

Сирия, 15 августа. Похитители органов терроризируют деревни в Ракке, САА отбила массированную атаку «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, курды атакуют ССА на севере Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели рейды и аресты в провинции Дейр-эз-Зор, отбили массированную атаку боевиков на Ас-Сукейк.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостояли курдским силам на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: уничтожили транспортные средства САА в Идлибе, провели массированную атаку на САА к востоку от Хан-Шейхуна.

Курды: продолжили атаковать ССА на севере Алеппо, отказались защитить жителей Ракки от похитителей органов.

Провинция Алеппо

Базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает о возобновлении столкновений между курдскими силами на севере провинции Алеппо и протурецкими группировками «Свободной сирийской армии» (ССА). По данным SOHR, начавшиеся позавчера столкновения в районе городов Телль-Рифат, Азаз и Мареа не утихают, наблюдаются также столкновения в районе населенного пункта Мараназ к югу от Азаза. На данный момент сведения о жертвах в результате столкновений не называются.

Напомним, северная часть провинции Алеппо была оккупирована турецкими силами в ходе операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Курдское население, которое турки считают неблагонадежным, подверглось репрессиям и открытым грабежам и насилию со стороны лояльных Анкаре арабских группировок ССА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Правительственные силы безопасности провели рейды и арестовали нескольких человек в городе Дибан, расположенном в провинции Дейр эз-Зор, сообщает местный новостной источник (@DeirEzzor24). Точная причина не называется, однако вероятнее всего рейды сил безопасности связаны с борьбой против «спящих ячеек» группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ), которые продолжают действовать на востоке Сирии и периодически атакуют как САА, так и проамериканские силы в Заевфратье.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжаются ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией и террористическими группировками, подконтрольными коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (находится под управлением боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1»).

Медиаисточники террористов в Twitter (@alwataniaTahrer) заявили, что смогли уничтожить ракетой ПТУР транспорт с бойцами САА в районе Телль-Яаса. Кроме того, сообщается об уничтожении крупнокалиберного пулемета и транспорта с солдатами САА в районе населенного пункта Аль-Сукейк. Именно в этом районе к востоку от Хан-Шейхуна в настоящее время идут наиболее ожесточенные бои.

Ранее связанные с боевиками источники неоднократно заявляли о возврате Аль-Сукейка под контроль «Тахрир аш-Шам», однако другие источники (@nm79797979; @maytham956) опровергают это — правительственным силам удалось отразить массированную атаку боевиков и удержать населенный пункт.

Провинция Ракка

Нестабильная ситуация в сфере общественной безопасности сохраняется в провинции Ракка, большая часть которой находится под контролем проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Жители деревни Аль-Амирия на западе провинции обнаружили на окраине деревни тела двух женщин среднего возраста. Как сообщает Baladi News, у женщин были похищены некоторые внутренние органы — вероятно, для продажи на черном рынке.

Как отмечает источник, местные жители и племенные старейшины обратились к SDF с просьбой защитить их, поскольку ситуация в Амирии стала уже не первым случаем обнаружения тел похищенных людей с извлеченными органами. Курдское командование отказалось, заявив, что жители должны сами защищать своих близких — однако при этом все оружие у местных жителей конфисковано курдскими силами.

1 Организация запрещена на территории РФ.