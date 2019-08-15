ЦИК рассказал, как ситуацию с выборами в Москве использовали для раскола общества

Москва, 15 августа. Некоторые граждане использовали ситуацию с московскими выборами, чтобы создать проблемы в обществе. Об этом в четверг заявил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

«В этом году некоторые использовали возможность участия в избирательной кампании не для того, чтобы в ней участвовать, а для того, чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить какие-то социально-политические вещи», — отметил он, выступая на пресс-конференции, посвященной завершению регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Напомним, что несколько недель назад Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду кандидатов за нарушения при регистрации. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

После этого снятые с выборов оппозиционеры начали устраивать несанкционированные митинги в Москве, которые как правила заканчивались стычками с полицией. Лишь состоявшийся в прошлую субботу митинг был согласован с московскими властями, однако и он закончился незаконным шествием. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нападения на представителя власти и массовых беспорядков.

Политолог и публицист Юрий Самонкин призвал российские власти ужесточить законодательство, касающееся правил проведения митингов и других массовых мероприятий. По его словам, организаторы уличных акций стремятся устроить в России Майдан по украинскому сценарию. Политолог Олег Матвейчев заявил, что Любовь Соболь и Алексей Навальный входят в экстремистское крыло российской оппозиции, которое стремится к социальным потрясениям, а не выборам.

Совфед тем временем начал разрабатывать законопроект, который предлагает выделить конкретные места для проведения митингов.