Сирия новости 16 августа 07.00: САА захватила базу террористов в Идлибе, ИГИЛ* терроризирует курдов в Ираке

Сирия, 16 августа. Курды бегут из Киркука из-за постоянных нападений ИГИЛ1*, сирийская армия захватила подземную базу террористов в Идлибе, SDF создали большую тюрьму в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): захватила крупную пещерную базу ССА.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): терроризируют жителей иракской провинции Киркук.

Курды: создали крупный тюремный комплекс на юге Ракки, бегут из Киркука из-за нападений ИГИЛ.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источник в Twitter (@EuphratesPost) сообщает, что хирургическое отделение госпиталя в городе Хараидж, расположенном на левобережье Евфрата в провинции Дейр эз-Зор вернулось к работе после нескольких дней простоя. Сообщается, что врачи не выходили на работу из-за постоянных нападений на медицинских работников.

Ситуация с нападениями на медиков отражает общий развал системы общественной безопасности на левобережье Евфрата, которое находится под контролем проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) и американских военных. Усилиями США регион был превращен в ресурсную базу для незаконной добычи и вывоза нефти, при этом проблемы местных жителей и этнические конфликты между курдами, которых привели сюда США, и местными арабскими племенами игнорируются и замалчиваются, выступления недовольных гуманитарной ситуацией жителей подавляются.

Провинция Идлиб

Продолжаются бои в идлибской зоне деэскалации, сирийская армия развивает успешно начатое наступление. Крупная база группировки «Ахрар аш-Шам» (относится к ССА) была захвачена правительственными силами в ходе наступления на юге Идлиба. Источник в Twitter (@islamicworldupd) опубликовал фотографии подземного комплекса, состоящего из нескольких выдолбленных в известняке пещер. Пещерная база расположена к западу от города Хан-Шейхун — главной цели САА на текущий момент.

Провинция Ракка

Боевики проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) создали крупную тюрьму в провинции Ракка, туда будут переведены сотни людей, арестованных SDF по различным обвинениям. Тюремный комплекс создан на базе главного командного штаба SDF в городе Ат-Табка. Как сообщает Step News, оборона курдской базы при этом была значительно укреплена. На данный момент в тюрьму в Ат-Табке переведены заключенные из городов Айн-Исса, Салук и Телль-Абъяд.

Данные меры могут быть связаны с турецким планом по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии — при создании «зоны безопасности» некоторые из тюрем могут оказаться в руках турков, а SDF и американские военные не желают допустить столь масштабной утечки информации о деятельности курдских сил.

Ирак

Десятки семей бегут из Иракского Курдистана, опасаясь новых нападений террористов «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ). Как сообщает курдское новостное агентство Rudaw, около 50 семей курдов-какаи бежали из района города Дакук за последние две недели. Они опасаются новых нападений «спящих ячеек» ИГИЛ, которые убили за это время 13 человек в расположенных поблизости деревнях, а еще несколько человек были ранены. Командование местного курдского ополчения «Пешмерга» утверждает, что террористы ИГИЛ пользуются «вакуумом безопасности» между зонами контроля «Пешмерга» и иракской армии, и предложил для решения этой проблемы объединить усилия по обеспечению безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.