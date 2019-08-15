Авиакомпании «Жуковского» заверили, что проблем из-за птиц в аэропорту никогда не было

Москва, 15 августа. Авиаперевозчики, чьи самолеты совершают регулярные рейсы из «Жуковского», где сегодня произошло ЧП с Airbus A321, не видят проблем с защитой от птиц на территории аэропорта. Гендиректор «Уральских авиалинии», которым принадлежал аварийный самолет, заверил, что аэропорт «Жуковский» соответствует всем стандартам и разбираться теперь нужно в конкретном инциденте.

Подобное заявление пришлось сделать после того, как Минприроды потребовало провести проверку на наличие в районе аэродрома крупных свалок мусора. Напомним, через несколько часов после аварийной посадки выдвигалась версия, что птицы, врезавшиеся в лайнер, могли прилететь с близлежащего полигона ТКО.

«За все время сотрудничества с «Жуковским» у нас не было проблем, в том числе каких-либо помех на взлетной полосе. Нареканий к работе авиаузла у авиакомпании нет», — передает «360» слова представителя авиакомпании «ИрАэро», часто выполняющей полеты из этого аэропорта.

Представители Летно-исследовательского института имени Громова, на балансе которого находится «Жуковский», пояснили «Интерфаксу», что 15 августа, в момент взлета А321, орнитологические средства функционировали в штатном режиме.

«Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц», — сообщили в ЛИИ.

Из-за жесткой посадки самолета Airbus, летевшего в Симферополь, пострадали 23 пассажира из 226 человек, находившихся на борту. Среди пострадавших девять детей. По информации Минздрава, в настоящий момент состояние людей, получивших травму, оценивается как близкое к удовлетворительному.