Малькевич разоблачил связь украинских и прозападных троллей в оценке жесткой посадки A321

Пока россияне восхищаются подвигом экипажа A321 «Уральских авиалиний», спасшего пассажиров рейса Москва — Симферополь при жесткой посадке на подмосковном поле, сетевые тролли плотно оседлали эту тему для очередной антироссийской истерики и атаки на Россию.

Эта истерика имеет две составляющие: проукраинскую и прозападную, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Без сомнения героев надо наградить, а об этой истории стоит снять фильм, — говорит Малькевич. — Но не могу не обратить внимание на вакханалию в соцсетях, которую устроили антироссийские тролли и боты. Атака идет по двум направлениям. Во-первых, громко заявила о себе «украинская фабрика», которая выступила с совершенно дебильными заявлениями, что мол так им и надо, ведь они летели в «оккупированный Крым».

Вижу в этом очередной пример того, что у этой «проукраинской тусовки» нет вообще никаких моральных ориентиров, их и людьми-то сложно назвать. К счастью, профессионализм и героизм пилотов позволил избежать трагедии, но реакция некоторых украинских «товарищей» говорит о многом. Эту тему раздувают и в украинских СМИ, которые пестрят заголовками, что дескать «потерпел аварию российский самолет, летевший в оккупированный Крым».

Это одна повестка, которую отрабатывают антироссийские силы, но есть и другая, более тонкая, говорит Малькевич.

«Второе, на что хочу обратить внимание, это тоже, на мой взгляд, запредельная история, и, похоже, такие методички распространяют среди тех, кто стоит на откровенно прозападных позициях. Прозападная сетевая тусовка ставит под сомнение профессионализм и героизм экипажа, напирая на то, что, дескать, «чего ж вы хотели: самолет-то западный, видите, какая хорошая западная техника — сел на брюхо, и ничего». Давайте мол воздадим почести Европе и Америке, какие они молодцы».

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, поражает скоординированность этой антироссийской истерики.

«Отмечу не только цинизм, но и скоординированность действий всей этой публики: они реагируют слаженно, четко — как только случается любое ЧП, вся эта нечисть поднимает голову и начинает свою грязную работу. Либо включаются фейкометы, и эти фейки на постоянной основе отслеживает мониторинговая группа нашего фонда — с этим мы боролись и боремся. Либо начинается атака, наподобие сегодняшней — скоординированная с украинскими троллями прозападная повестка. Мы пока еще не решили, что с этим делать, но разоблачать их происки необходимо», — почеркнул Александр Малькевич.

По словам собеседника ФАН, Фонд защиты национальных ценностей, проанализировав эту историю, готов сделать ряд предложений, как противостоять подобным антироссийским атакам в соцсетях.

Напомним, самолет A321 «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, на взлете столкнулся со стаей чаек, птицы попали в оба двигателя, которые перестали работать, один из них загорелся. На борту Airbus находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа. Командир воздушного судна Дамир Юсупов принял решение сажать самолет рядом со взлетной полосой — на кукурузное поле около деревни Рыбаки.

Аварийная посадка шла с полными баками при убранных шасси и выключенных двигателях, как говорится, на брюхо. К счастью, пожара в салоне удалось избежать, экстренная эвакуация пассажиров была проведена при помощи надувных трапов. Несколько десятков человек получили ранения, однако тяжелых травм зафиксировано не было. Большинство пострадавших уже выписаны из больницы.

Экипаж предложено представить к наградам, по мотивам этой истории, возможно, будет снят фильм.