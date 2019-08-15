Пилот оценил действия коллег при аварийной посадке А321 на кукурузное поле

Санкт-Петербург, 15 августа. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин утром 15 августа спасли больше 230 пассажиров и членов экипажа самолета А321, посадив в открытое поле лайнер с двумя отказавшими двигателями. Профессиональные действия коллег для Федерального агентства новостей прокомментировал пилот знаменитого петербургского «Зенитолета» Владимир Воробьев.

«Представляете, я только вернулся с инструктажа экипажей на тренажерах, где мы, в том числе, обязательно проходим ситуацию bird strike — столкновение с птицами на взлете — и тут такое», — делится с ФАН Владимир Воробьев.

Раз в шесть месяцев пилоты на тренажерах отрабатывают различные внештатные ситуации, в том числе — столкновение с птицами. Одиночная птица не представляет опасности, а вот целая стая грозит разрушением двигателя — это и произошло с А321 после взлета с аэродрома «Жуковский».

Столкновение на отрыве от земли очень опасно тем, что в этот момент самолет имеет максимальную массу, но еще не набрал скорость. Отказ одного двигателя на взлете, по словам собеседника ФАН, уже серьезный инцидент. Но в этом случае тяга второго двигателя все же позволяет самолету набрать высоту, уйти в зону ожидания и вернуться на аэродром вылета.

Ситуацию с отключением двух двигателей на взлете пилоты даже не отрабатывают: дальнейшее развитие событий зависит от того, куда придется сажать самолет — на город, центральную улицу, море, горы или тайгу. На счастье экипажа и пассажиров А321 перед ними оказалось кукурузное поле. Но будь у рейса Москва-Симферополь другой курс взлета, история закончилась бы иначе.

«Есть инструкция по действию в случае отказа обоих двигателей после взлета, — объясняет Воробьев. — Если инцидент происходит через две-три минуты после взлета, то можно успеть достать чек-лист и выполнить все по пунктам. Но все произошло мгновенно, у пилотов не было времени на чтение инструкции. Один двигатель был разрушен и отказал, второй потерял тягу, набор высоты оказался усложнен, и пилоты приняли решение о вынужденной посадке перед собой по курсу взлета. Это действие в нестандартной ситуации».

Интересно, что в инструкции по действию при отказе двух двигателей пилотам предписывается выпустить шасси. Но Воробьев считает, что посадка самолета «на брюхо» спасла жизни людей: поломка стоек шасси в кукурузном поле могла бы спровоцировать пролив топлива и мгновенный пожар. К сожалению, по инциденту в «Шереметьево», мы знаем, что могло быть дальше.

Еще одним грамотным действием экипажа собеседник ФАН называет выключение двигателей после касания — это также снизило риск возгорания после приземления. Дальше идеально сработали бортпроводники, мы видели на кадрах, как быстро и без паники выходят пассажиры.

«Думаю, после майских событий люди все понимали, ни у кого в мыслях не было тянуться за вещами, — комментирует Воробьев. — Считаю, что экипаж геройский, хладнокровный, действовал профессионально. Чудом называть это, может и не стоит, но, главное, пилоты не растерялись — за короткое время приняли решение на посадку перед собой и осознанно сделали это, а потом уже без паники провели эвакуацию».

Глава Росавиации назвал решение Юсупова и Мурзина «единственно верным». Уже стало известно, что Медведев отметил умелые действия пилотов и поручил Минтрансу представить к наградам членов экипажа самолета А321. Посадку самолета в кукурузное поле после столкновения с птицами уже сравнивают с американским «чудом на Гудзоне».