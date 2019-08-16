Сирийская армия очистила от мин освобожденный от боевиков город в Хаме

Дамаск, 17 августа. Подразделения сирийской армии прочесали город аль-Закат, расположенный в северной части провинции Хама. Всего три дня назад сирийским военным удалось восстановить над ним контроль после ожесточенных боев с террористическими группировками, в число которых входят сторонники запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 и союзные им незаконные вооруженные группировки. Соответствующая информация появилась в распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН).

Армейские инженерные подразделения открыли дороги и демонтировали мины и самодельные взрывные устройства, которые были заложены террористами «ан-Нусры», перед их отступлением в города Аль-Латамина и Кафр-Зита.

ФАН публикует видео с места событий:

Как стало известно, подразделения сирийской правительственной армии обнаружили сеть туннелей, используемых террористами для того, чтобы прятаться от ударов армии, а также штаб боевиков, вырытый под подвалами деревенских домов.

Кроме того, армии Дамаска удалось разрушить множество укреплений боевиков во время продолжающихся военных операций в этом районе, направленных на освобождение всей деревни Хама от террористического контроля.

Ранее сообщалось, что подразделения Сирийской арабской Армии (САА) восстановили контроль над деревнями Кафр-Эйн, Хирбет-Муршед, Аль-Мунтар и Таль-Аас, расположенных в южной части провинции Идлиб после ликвидации последнего оплота террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» и других бандформирований.

Пару дней назад вооруженным силам правительственной армии, находящимся на территории сирийской провинции Хама, удалось отбить у боевиков населенные пункты Кафр-Эйн, Хирбет-Муршед, Аль-Ментар и Таль-Аас и вернуть их под свой контроль.

Отметим, что масштабная военная операция сирийской армии на территории Идлиба и Хамы стала ответом официального Дамаска на провокации со стороны террористов, которые нарушали всевозможные соглашения, устраивая атаки на безопасные регионы.

1 Организация запрещена на территории РФ.