Экс-депутат Рады заявил, что акции в Москве проводятся Западом по майданному сценарию

Атаки Запада на Россию с целью раскачать ее изнутри будут продолжаться. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

По словам украинского политика, риск повторения в Москве майданного сценария существует, и российским властям нужно быть очень внимательными. Собеседник ФАН сообщил, что в Киеве поначалу на Майдан вышло совсем немного активистов.

«Первый Майдан был очень малочисленным, на него вышло намного меньше людей, чем на митинги, проходящие в последнее время в Москве, — заметил Олег Царев. — Своих студентов вывели Киево-Могилянская академия и Католический университет. Кроме того, на первый Майдан (в 2014 году. — Прим. ФАН) пришли грантополучатели. Их на Украине уже тогда было достаточно. У нас филиалы различных неправительственных организаций, получавших западное финансирование, были не только в городах — в каждом райцентре. Это была очень густая сеть. И поскольку на первом Майдане простых людей было немного, то выводили в основном тех, кто был непосредственно напрямую привязаны к помощи из США».

По информации бывшего депутата Рады, западные сценаристы планировали организовать Майдан на Украине чуть позже — ближе к президентским выборам.

«Под это создавались медиаресурсы, готовились люди и так далее. А поскольку события начали развиваться быстрее, европейским и американским структурам пришлось раскручивать эту машину, подхватывая протест на лету. В этом активно участвовали послы западных стран. В частности, послы Германии, ЕС, Польши, а также посольство США», — уточнил Царев.

Незадолго до майдана он выступал в Верховной раде, предупреждая, что посольство США занимается организацией госпереворота на Украине. В Интернете можно найти видеозапись этого выступления.

«Я просил официальные украинские власти вмешаться и не допустить реализации этого сценария», — вспоминает Царев.

По мнению собеседника ФАН, возможностей остановить протесты было много.

«К сожалению, власть все время действовала с опозданием. Власть проявила себя не с лучшей стороны, продемонстрировав неспособность отвечать вставшим перед ней вызовам», — констатировал политик, отметив, что украинскому руководству надо было работать на опережение.

Что же касается силового сценария в 2014 году, то, по словам Царева, на Виктора Януковича оказывалось огромное давление со стороны американского вице-президента Джо Байдена и послов западных стран.

При этом люди, занимавшие посты в силовых структурах Украины, не всегда были способны выполнять поставленные задачи.

«Ни одна воинская часть не доехала до Киева — не выполнила прямой приказ министра обороны. Но это не потому, что такой команды не было. А потому, что Янукович хоть и был хорошим управленцем, но не был военным, он был не из их среды. Заместители министра МВД сотрудничали с Арсеном Аваковым. Много предателей было и в СБУ. В каком-то смысле произошла потеря управляемости. В мирное время такие люди с поставленными задачами справлялись, но действовать в чрезвычайной ситуации они оказались неспособны, — рассказал экс-нардеп. — Запад надавил на олигархов, они сдали Януковича. Много предателей было в его ближнем кругу. Простые люди из-за коррупции в верхах не хотели защищать власть».

Что же касается российских силовиков, то на недавних акциях так называемой «оппозиции», они, по оценке Царева, действовали профессионально.

«Полиция выполняет приказ. Какие к ней могут быть претензии? Она профессионально, четко, корректно действует в соответствии с законом и полученными указаниями, — объяснил собеседник ФАН. — Понимаете, когда проходят мероприятия с участием такого количества людей, безусловно, могут быть некие эксцессы. Ну невозможно собрать десятки тысяч людей и чтобы где-то чего-то не произошло! Даже если это — мирный концерт или еще что-то».

При этом Олег Царев констатировал, что сейчас в России все идет четко по методичке Джина Шарпа, и противодействие цветным революциям, по его мнению, должно быть комплексным.

«Это сложный процесс и здесь нет какого-то готового рецепта, — считает Царев. — Излишняя мягкость приведет к тому, что с властью, с законом не будут считаться. Излишняя жесткость — выведет на улицу еще большее количество людей. Идти на поводу у протестующих, выполняя любое их требование — это приведет к тому, что требования будут все время увеличиваться. Если не обращать внимания на требования людей, то это может закончиться плачевно. Надо поступать умно… Нет готовых рецептов. Поскольку Запад взялся за дело серьезно — будут новые вызовы, будут новые поводы для протестов. Нужно будет принимать новые решения. Это, к сожалению, серьезно и надолго. Против России будут бороться всегда, в том числе и такими способами. Победить Россию в войне, в лоб невозможно, и это все понимают. А вот взорвать изнутри будут пытаться всегда».

Олег Царев полагает, что в ситуации сильнейшего внешнего давления очень важно стараться не давать поводов для протестов.

«Очевидно, что система фильтров, которая не позволяет зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты, устарела, — уверен украинский политик. — Значит, ее надо менять, не дожидаясь протестов. В Севастополе на выборы не зарегистрировали партию «Родина». Она тоже финансируются из Госдепа, что ли? Нельзя бояться того, что в местные советы попадут депутаты от оппозиции. Если люди за них проголосуют, то пусть работают на благо общества — борются с коррупцией, доказывают свою полезность. Депутаты в местных советах не отвечают ни за оборону, ни за внешнюю политику. Рисков нет. А если их зарегистрируют, но за них не проголосуют, то и предмета для протестов не будет».

По мнению Царева, есть объективные законы развития государства.

«Меняются отношения. Общество все время меняется. Государство тоже обязано меняться в соответствии с запросами людей, — объяснил политик. — Мы все помним застой Брежнева — счастливые и благословенные времена. Но из-за того, что очень долго власть не менялась, не менялись отношения в обществе, в нем возникли сильные ожидания перемен. Пришел Горбачев и в силу того, что существовал огромный отложенный спрос на перемены, начал революционные преобразования, которые страна не выдержала. Дай бог здоровья президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Но мне страшно думать о том, что будет со страной, когда он уйдет. Государство держится на нем одном. Но так не должно быть».

Собеседник ФАН обратил внимание на то, что украинский Майдан многому научил россиян — любые революции всегда идут во вред обществу и государству.

«Украинский Майдан должен был научить чему-то и российскую власть. Власти надо делать все, что необходимо, чтобы не давать поводов для протестов», — отметил он.

Олег Царев напомнил, что в советское время, когда наша страна шла по социалистическому пути развития, в странах Запада был Коминтерн. На Западе было огромное количество добровольных помощников.

«Люди рисковали жизнью, карьерой, оказывая помощь СССР. Передавали информацию (добровольные разведчики), выходили на протесты. Почему? Потому что считали, что за социализмом будущее. Потому что считали социализм более справедливым обществом, чем капитализм. Все это было существенным рычагом давления на западные страны. Социальные стандарты, успехи СССР — это все позволяло держать Запад в тонусе. И если Россия будет более успешной, чем страны Запада, если уровень жизни будет расти, если в стране будет сокращаться разрыв между богатыми и бедными, то Россия сама сможет проводить майданы на Западе. И поверьте, в таком случае республики бывшего Советского Союза опять соберутся вокруг России», — подытожил Олег Царев.

Напомним, в июле и августе в Москве проходят акции — в основном несанкционированные — в поддержку 12 выдвиженцев в столичный парламент, которых избиркомы отказались регистрировать из-за фальсификации подписных листов и выявления в них подписей мертвецов.

Политики и эксперты высказывают вполне обоснованное мнение, что за беспорядками в Москве, которыми обернулись даже согласованные акции так называемых «независимых кандидатов», стоит попытка Запада расшатать внутриполитическую обстановку в России, а выборы в Мосгордуму стали лишь поводом, а не причиной незаконных акций, отрабатываемых по технологии цветных революций, которая успешно реализовалась в Киеве в 2014 году.