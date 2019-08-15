В Госдуме пригрозили Пугачевой и Киркорову уголовным делом за заборы в Подмосковье

Москва, 15 августа. Депутат Госдумы Евгений Марченко пригрозил исполнителям Алле Пугачевой и Филиппу Киркорову уголовным делом за строительство заборов у водоема в Подмосковье.

Речь идет об особняке Пугачевой в поселке Малые Бережки Истринского района Подмосковья. Певица в 90-х построила там трехэтажный дом, который огородила железным забором. Местные жители возмущены тем, что металлическая стена преградила им путь к водоему.

В декабре прошлого года за это нарушение Пугачевой выписали штраф в размере трех тысяч рублей, однако он так и не был оплачен. Вскоре на должницу наложили второй штраф в двукратном размере. По информации ФССП, примадонна должна государству шесть тысяч рублей. Однако деньги не выплачены, а забор так и стоит на месте.

Марченко отметил, что посягательство частников на общие территории у воды — системная проблема. В качестве борьбы с ней он предложил повысить штраф в 10 раз.

«Один раз заплатил, второй раз еще больше заплатил, а если сам не сносит, упорствует в своем правонарушении, то можно с третьего или четвертого раза уголовную ответственность, — приводит его слова «Политика сегодня». — Невзирая на чины и звания. Алла Пугачева, Филипп Киркоров, еще кто-нибудь из них, богатый олигарх — без разницы. Если, например, с третьего раза не сносит, демонстрирует неуважение к закону и обществу, должно быть возбуждение уголовного дела».

Юрист Галина Бодрова отметила, что за неуплату штрафов банковский счет Пугачевой могут арестовать, чтобы списать с него необходимую сумму.

По информации KP.Ru, в особняк в Малых Бережках Пугачева не наведывалась уже много лет. По некоторым данным, певица подарила его внуку Никите, которого местные жители характеризуют как простого и приветливого парня.