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Политика

Богданов обсудил ситуацию в Ливии с дипломатами из Туниса

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Богданов обсудил ситуацию в Ливии с дипломатами из Туниса

Москва, 15 августа. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов провел встречу с генеральным директором агентства национальной безопасности Туниса Рашедом Беттаебом. Об этом сообщили в российском ведомстве.

По данным пресс-службы МИД РФ, иностранный гость находится в Москве с рабочим визитом по линии Совбеза РФ. Во встрече также принял участие посол африканского государства Мухаммед Али Шихи.

«Обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-тунисских связей в различных областях», — говорится в сообщении.

Дипломаты обменялись мнениями по ключевым ближневосточным и африканским проблемам. Особое внимание они уделили развитию ситуации в Северной Африке. Собеседники подчеркнули необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Ливии и поддержки соответствующих усилий спецпредставителя генсека ООН Гассана Саляме.

Напомним, в Ливии в 2011 году воцарился политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия, которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

Ливийская Национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара 4 апреля начала наступление на Триполи, где находится ПНС.

Что касается Туниса, то президент этой страны Беджи Каид Эс-Себси ранее продлил чрезвычайное положение на один месяц. Оно действует в африканском государстве с 2015 года, где не прекращаются террористические атаки.

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Источник: Пресс-служба МИД РФ
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