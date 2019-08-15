СМИ обнаружили у экс-чиновницы Васильевой ребенка от суррогатной матери

Москва, 15 августа. У экс-руководителя департамента имущественных отношений министерства обороны Евгении Васильевой есть ребенок, появившийся на свет благодаря суррогатной матери. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник.

Согласно информации издания, в 2018 году бывшая чиновница обратилась в Хамовнический ЗАГС Москвы с заявлением о регистрации мальчика, рожденного по программе суррогатного материнства. Отмечается, что себя Васильева просила записать как мать ребенка.

Уточняется, что в ЗАГСе экс-чиновнице отказали, невзирая на согласие суррогатной матери. В инстанции отметили, что родителями ребенка могут быть записаны только супруги, а Васильева на момент рождения мальчика была не замужем, пишет «Царьград».

В итоге, сообщает «ФедералПресс», Васильева обратилась в Мещанский районный суд, который удовлетворил ее иск и обязал ЗАГС выдать все соответствующие документы.

Представляющий интересы экс-чиновницы Хасан-Али Бороков отказался от каких-либо комментариев.

Напомним, Васильева являлась главной обвиняемой по уголовному делу «Оборонсервиса», которое было возбуждено в 2012 году после раскрытия схемы хищений государственной собственности в оборонном ведомстве РФ. Весной 2015 года она была осуждена на пять лет тюрьмы за хищение свыше 800 миллионов рублей. Среди арестованного имущества чиновницы были ювелирные украшения стоимостью около 120 миллионов рублей.

В августе 2015 года суд удовлетворил прошение Васильевой об условно-досрочном освобождении (УДО).