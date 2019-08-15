Соболь использовала отравление школьников в Москве как трамплин в МГД, считает эксперт

Член Общественной палаты Илья Ремесло уверен, что скандал с отравлением детей в столице юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь использовала для пиара перед выборами в Мосгордуму.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало свидетельские показания матери одного из пострадавших детей Екатерины Ковалевой, которая рассказала, как Соболь активно искажала факты и манипулировала общественным мнением в собственных интересах. Но самое ужасное заключается в том, что «юрист» ФБК может быть причастна к самому инциденту.

Команда скандального видеоблогера Алексея Навального выпустила серию наспех скроенных «расследований», которые использовались для подачи искового заявления против комбината питания «Конкорд», принадлежащего петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину. Это привело к тому, что несколько жителей столицы подали в суд коллективный иск, от которого впоследствии начали так же резко отказываться. Родители отравившихся детей быстро поняли, что стали частью лживой агитационной программы Любови Соболь, метящей в кресло депутата в Мосгордуме.

Среди отказавшихся от иска была и Екатерина Ковалева, почувствовавшая себя лишь винтиком в грязной политической машине сторонников блогера. Женщина отказалась помогать Соболь и ее команде, после чего со стороны так называемого Фонда борьбы с коррупцией на нее посыпались угрозы.

В интервью ФАН Ковалева сообщила, что так называемое «расследование» о «Конкорде» было на самом деле сфабриковано, а сама Соболь уговаривала женщину устроиться на работу в компанию, чтобы заниматься шпионажем и сбором компромата. При этом «юрист» ФБК требовала внимательно осматривать внутреннюю кухню и каждые 15 минут выходить на связь, присылая фото и видеоподтверждения антисанитарии. Однако, по словам Ковалевой, «все было нормально — приходилось искать грязь».

Чуть позже собеседница ФАН заподозрила, что отравление детей — не случайность, а чья-то целенаправленная диверсия с внедрением продукции, зараженной штаммом шигеллы. Эти товары могли локально распространить по образовательным учреждениям.

«Мы писали заявление по 205 статье в Федеральную службу безопасности о том, что это был террористический акт, диверсия. Подписалось множество родителей пострадавших детей, потому что это было на самом деле так», — утверждает Екатерина.

После этого во время встречи в своем штабе Соболь заявила Ковалевой, что «нужно всенепременно обвинить «Конкорд». Именно тогда родители пострадавших детей и заподозрили, что возмездие «юриста» ФБК не интересует и что она преследует собственные цели. Екатерина Ковалева вспоминает, что долго пыталась доказать Соболь, что фирма «Конкорд» не при чем, но последняя заявила, что «это не нужно».

Комментируя расследование ФАН, член Общественной палаты Илья Ремесло высказал мнение, что Соболь действительно не волнует судьба отравившихся детей и что ее главная цель — за счет скандала добыть себе кресло депутата в Мосгордуме.

«Историю с отравлением детей она (Любовь Соболь — Прим. ФАН) использовала для собственного пиара. Она использует все, чтобы раскрутить себя, и особенно она любит заголовки в СМИ, в которых ее в чем-то обвиняют. Все идет в ход», — говорит член ОП.

И действительно, до инцидента с отравлением про Соболь знали, вероятно, только сотрудники штаба блогера Навального, и широкой аудитории голодающий «юрист» была неизвестна. Однако все изменилось после подачи того пресловутого иска от родителей пострадавших детей. К слову, Ремесло напомнил, что «квалификация» Соболь как юриста оказалась столь низкой, что иск к компании «Конкорд» развалился.

«Кстати, до ситуации с отравлением Любовь Соболь вообще была практически никому неизвестным «юристом» ФБК, который и в суде то не мог выступать нормально», — заключил Ремесло.

Напомним, в Сети было опубликовано «расследование» о якобы нарушениях на предприятии «Московский школьник». В качестве своего источника авторы ролика из ФБК представили экс-сотрудницу «Московского школьника» Наталью Шилову. Именно она позднее и раскрыла обман Навального и Соболь.

Женщина заявила, что за участие в ролике ей пообещали деньги: она должна была читать на камеру написанный блогером текст. Она подтвердила, что все «доказательства», представленные на видео, являются ложью. Например, фотография «умываза» — гибрида умывальника и унитаза — не имеет никакого отношения к предприятию, а является «гуляющим» не один год по Сети мемом.

Стоить также напомнить, что Соболь отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за большого количества брака в подписных листах в ее поддержку. По данным Мосгоризбиркома, в подписных листах Соболь было обнаружено 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% превышает допустимый законом порог в 10%. В подписных листах правой руки Навального также были обнаружены «мертвые души» и автографы несуществующих жителей Москвы.

29 июня московские полицейские обнаружили подпольную «фабрику» по рисовке подписей. На «фабрике» осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку как Соболь, так и других так называемых «независимых кандидатов» из команды Навального.